Google mění podmínky. Omezil aplikaci na ukládání fotek z telefonu

S postupem času se Fotky Google (anglicky Google Photos) staly jedním z nepoužívanějších nástrojů Googlu. Lidé s telefony s operačním systémem Android si zde zálohovali fotky. Nyní je tomu však zřejmě konec. Všechny obrázky, které do aplikace nahrajete, se totiž od 1. června budou započítávat do základního 15GB úložiště. To Google nabízí ke všem svým službám při založení účtu zdarma.



Dosud bylo možné zadarmo nahrávat do aplikace fotky ve "vysoké kvalitě“. Pokud je člověk nahrál v plné kvalitě, započítávaly se do základního úložiště.

Místo se však kvůli současným změnám uživatelům Google Photos zřejmě rychle zaplní a budou si muset za další připlatit. Výjimku mají pouze majitelé telefonů Google Pixel.



Předplatné začíná na necelých dvou dolarech (asi 40 korun) za měsíc. Google však tímto krokem zřejmě přijde o řadu uživatelů, kteří si nechtějí připlácet. Na Google Play se už v loňském roce, kdy zpoplatnění oznámila viceprezidentka služby Fotky Google Shimrit Ben-Xyirová, objevily negativní hodnocení.



"Byla to skvělá aplikace na neomezené fotky a videa, na které jste se po letech mohli podívat zdarma a které jste si mohli kdykoliv také zdarma zálohovat. Od 1. 6. už to bude k ničemu, protože si za to budeme muset zaplatit,“ vytočil se uživatel Lukáš.

Od 1. června se navíc mění zásady úložišť také pro uživatele Gmailu a Disk Google. Více se dozvíte v tomto článku na TN.cz.

