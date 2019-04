Gorily zapózovaly muži pro selfie! Snímek pak obletěl celý svět

Dvojice goril ve vzpřímené poloze jakoby pózovala na fotce se správcem rezervace v Kongu. Originální selfie baví celý svět. Jen na stránkách národního parku ho viděly tisíce lidí a miliony dalších pak v různých médiích, která ho sdílela.



“Fotku jsem pořídil, když jsme následovali gorily, které čas od času vodíme do jejich přirozeného prostředí. Všichni primáti mají ve zvyku se napřímit a někdy i pár vteřin v té pozici chodit. Zjišťují tak, co se děje. Čekal jsem, až to udělají, pak jsem vyndal mobil a začal fotit a ony se dívaly, co dělám,“ popsal Shamavu.



Gorilí slečny Ndakazi and Ndeze se do rezervace dostaly před dvanácti lety, když jejich rodiny zabili pytláci. Byli prvními sirotky, o které se v centru v konžském Národním parku Virunga postarali. Sirotci vyžadují náročnou péči. Ošetřovatelé s nimi tráví celé dny, krmí je a hrají si s nimi.



“Ošetřovatelé a osiřelé gorily jsou jako jedna rodina. Když nás vidí, cítí se bezpečně a jsou šťastné. My jsme jejich máma. My jsme jejich přátelé,“ vysvětlil vrchní ošetřovatel Andre Bauma.



Fotka by podle zaměstnanců rezervace mohla zvýšit zájem o ochranu životního prostředí. “Chtěl bych vzkázat, že každý na světě může podpořit ochranu přírody, podpořit tahle zvířata a přírodu obecně,“ prohlásil Shamavu.



Národní park Virunga patří k nejrozmanitější v Africe. Turismus ale komplikuje ozbrojený konflikt, který oblast už dlouhá léta trápí. Zajistit bezpečí návštěvníků je tak nákladné a vedení parku věří, že se díky slavnému gorilímu selfie podaří získat více prostředků na provoz.