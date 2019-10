Gotta lidé hledali více než Trumpa, ve středu ovládl internet na celém světě

Jméno českého zpěváka se ve středu stalo doslova fenoménem v internetových vyhledávačích po celém světě. "Zhruba v 10:14 to byla naprostá jednička ve vyhledávání. Celosvětově jméno nebo vyhledávácí fráze Karel Gott předčila zásadně i Donalda Trampa. Nicméně nejvyhledávanějším slovem je pořád facebook, protože to lidi pořád píšou do Googlu. Ale když tohle odřízneme, tak opravdu on zasáhl do celosvětového vyhledávání," řekl v páteční Snídani s Novou počítačový expert Miroslav Lojka.

Největší dopad měla smrt Karla Gotta samozřejmě na lidi v Česku. A to nejen ty starší. "Když se podíváme i na věkové skupiny, tak to nebyla pouze starší generace, ale Karel Gott byl pojem pro všechny obyvatele České republiky. Zhruba okolo druhé hodiny se v České republice překročila hranice půl milionu vyhledávání. Tady ten trend pokračoval až do večera," vysvětlil Lojka.

Od pátečního rána se lidé spíše zajímají o jeho rodinu a tvorbu. Dále také stoupla sledovanost instagramového účtu jeho dcery Charlotty. O Gotta se zajímali kromě Česka také lidé na Slovensku, v Německu nebo Rakousku.

Jméno Karel Gott hledali nejvíce lidé v České republice

Mistr se také podle experta stal nejvyhledávanější českou osobností v historii země. "Za posledních deset let je Karel Gott z pohledu vyhledávání fenomén, je to opravdu TOP 1 vyhledávací fráze. V podstatě těsně za ním bylo úmrtí Václava Havla a potom s větším odstupem různé bulvární záležitosti a samozřejmě úmrtí Ivety Bartošové. Ale Václav Havel a Karel Gott jsou naprosté jedničky z pohledu vyhledávání a zájmu lidí v České republice na internetu," uvedl Lajka.

Profily Gotta na sociálních sítích by mohly pokračovat i po jeho smrti. "Standardně to funguje tak, že i u normálních lidí se nahlásí úmrtí a pak je tam nějaký správce, který účet zamkne a nechá ho tam být. V tomhle případě to bude fungovat dál tímhle způsobem a časem z pohledu lidí budeme docházet k tomu, že už se nebudou zajímat o aktuální fotky, ale budou si dohledávat jeho tvorbu, zejména třeba na youtube," vysvětlil expert.

