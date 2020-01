Hrob Karla Gotta je dál v obležení. Vosk svíček i obaly ničí okolí

Hrob Karla Gotta opět zaplnil nespočet svíček. Poté co Ivana Gottová 21.prosince zveřejnila místo posledního odpočinku Karla Gotta, přišli na místo zapálit svíčku tisíce fanoušků. I když bylo na nový rok místo vyklizeno a vyčištěno, hromady svíček opět přibývají.

Fanoušci chodí zavzpomínat na milovaného zpěváka s hromadou svíček. "Lidí sem chodí opravdu mnoho a to jak Češi, Slováci i Němci a to přibližně ve stejném počtu,“ potvrdil vrátný hřbitova na Malvazinkách. A podle toho to u hrobu Mistra vypadalo.



Na objednávku Ivany Gottové správa hřbitova okolí pečlivě uklidila, a to i nánosy vosku na kamenech a trávníku. O pár hodin později ale bylo místo posledního odpočinku opět plné květin a svíček. "Hodně lidí přišlo na Štědrý den a 1. ledna také. Proti dřívějšku, než tu byl uložen Karel Gott, se to množství lidí nedá srovnat,“ doplnil vrátný hřbitova.

Správa hřbitova proto apeluje na návštěvníky, aby uctili Gottovu památku s rozumem. Kvůli neustálému přívalu svíček a dalších předmětů totiž roste i riziko vzniku požáru a vůbec poničení Mistrova hrobu.