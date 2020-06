Gottův obraz se prodal za více než tisícinásobek vyvolávací ceny!

Milion čtyři sta čtyřicet tisíc korun. Tolik zaplatil nový majitel za obraz od mnohonásobného Zlatého slavíka. "My jsme ten obraz nabídli asi před měsícem, byl v internetové aukci s vyvolávací cenou pouhých tisíc korun," popsal Jaroslav jakubec z aukční síně.

A vzápětí se strhla lavina. Lidé přihazovali statisíce. Pak se ovšem cena zastavila. "Až do čtvrteční 21. hodiny, kdy bylo plánované ukončení aukce, tak ta cena stagnovala na 650 tisících, což se přiznám, že by pro nás bylo velké zklamání, kdyby takto ta aukce dopadla," přiznává Jakubec.

Během pár minut se ale cena zvýšila na dvojnásobek. Zastavila se na sumě 1,2 milionu korun. K ní je ještě třeba připočíst aukční přirážku ve výši dvaceti procent, v tomto případě 240 tisíc.

Celkově tedy nový majitel zaplatí za olejomalbu o rozměrech 33 na 31 centimetrů skoro milion a půl. "Z našeho pohledu cena jednoznačně odpovídá kvalitě tohoto díla," má jasno Jakubec.

Na obrázku Gott zvěčnil třeba Tinu Turner, Madonnu nebo operní pěvkyni Evu Urbanovou. Původně tam měl být i sám Václav Havel. Z respektu k němu se prý ale Mistr rozhodl namalovat pouze obrys a doprostřed nalepit známku s prezidentovou podobiznou.

Poštovní známku s prezidentem Havlem nalepil na obraz přímo Karel Gott, dílo se tak vydražilo přímo s Mistrovou DNA.

Není to první obraz, který se po smrti autora dražil. Dva měsíce po skonu Karla Gotta šla do dražby jeho Variace na Monu Lisu. A i tohle dílo stálo pěkný balík. I s dražební přirážkou celkem dva miliony korun. Unikátní malbu od Mistra mají i Karlovi slavní kolegové, třeba Jiřina Bohdalová nebo Michal David. Druhý jmenovaný si ji hýčká už přes deset let.