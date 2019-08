Greta má Ameriku na dosah! Kvůli boji za klima strávila 14 dní na moři

Ještě v úterý v noci chybělo šestnáctileté Gretě Thunbergové k pevnině asi 191 kilometrů. Ve středu krátce po třetí hodině odpoledne středoevropského času již se svou posádkou kotvila u Coney Islandu, který je součástí města New York.



"Čekáme na odbavení celní správou a imigračního úřadu. Na břeh se dostaneme nejdříve ve 14:45 (21:45 středoevropského času, pozn. red.)," uvedla Thunbergová na svém twitterovém účtu.

We have anchored off Coney Island - clearing customs and immigration. We will come ashore at North Cove Marina earliest 14:45 tide allowing. pic.twitter.com/t6yy5z2asp