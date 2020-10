Greta kvůli covidu-19 ruší pravidelné protesty. Vrací se k on-line kampani

"Situace se zhoršuje, takže se vracím ke stávkám pro klima on-line. Zůstaňte v bezpečí a starejte se jeden o druhého," oznámila na twitteru mladá aktivistka. Její rozhodnutí přichází záhy poté, co Švédsko zpřísnilo opatření kvůli epidemii koronaviru.

Země, která se po dlouhou dobu bránila omezením, nyní čelí rekordnímu nárůstu - ve čtvrtek tam přibylo přes tři a půl tisíce nových případů. Pravidelné páteční protesty mladých lidí před švédským parlamentem pod vedením Thunbergové se tak přerušují.

School strike week 115. Yesterday new COVID-19 recommendations came into place here in Stockholm. The situation is worsening, so therefore its back to #ClimateStrikeOnline for me.

Stay safe, take care of each other and #flattenthecurve !#fridaysforfuture #schoolstrike4climate pic.twitter.com/DGMiQ8FDuy