Grilovací desatero, kterým by se měl řídit každý správný grilmistr!

Půlka prázdnin už je za námi a počasí naštěstí stále přeje letním grilovačkám. I když už jste v grilování zběhlí, není na škodu zopakovat si pár základních pravidel, které by měl mít v malíčku každý velitel grilu!

Grilovat zvládne naprosto každý, ale ne každý ví, jak to dělat správně. Pokud chcete být opravdovým profíkem, je třeba zarýt si do hlavy deset základních pravidel, které vám zaručí, že se grilování vyvede a vaši známí budou o večeru u vás a dobrotách z grilu básnit až do dalšího společného grilování!



Grilovací desatero

1. Před grilováním nechte gril pořádně vypálit. Záleží samozřejmě na jakém grilu budete jídlo připravovat.

2. Aby se vám maso nepřipalovalo ke mřížce, před začátkem grilování pomažte rošt olejem. Místo oleje vám stejně dobře poslouží také kus bůčku nebo třeba i cibule. Stačí ji rozkrojit a mřížku potřít.

3. Maso nikdy nedávejte na gril hned po vytažení z lednice. Vyndejte ho o něco dříve, aby mělo spíše pokojovou teplotu.

4. Důležité je rozhodnout se, zda budete grilovat přímo nebo nepřímo. Pokud se chystáte grilovat nad přímým žárem, což se týká zejména steaků, správnou teplotu zjistíte pomocí vaší ruky. Tu dejte přibližně 10 centimetrů nad rošt. Pokud má oheň požadovanou teplotu, ruku byste měli nad roštem udržet zhruba 2 až 3 vteřiny, než ucítíte žár.

5. Zjistěte si, na jakou teplotu je třeba vaše maso grilovat. Každé maso je jinak tučné a potřebuje odlišnou přípravu. Pokud nemáte teploměr, vyzkoušejte jednoduchý test pomocí vaší pěsti.

6. Pokud se chystáte na hovězí steaky, nekořeňte maso před grilováním, stačí ho posolit až na samotný závěr. Všeobecně se vyhýbejte kupovaným marinádám a volte raději čerstvé koření a bylinky. Čerstvé maso má samo o sobě výbornou chuť, není proto potřeba ji přebíjet marinádami.

7. Nikdy nezapichujte do masa při grilování vidličku. Vytekla by z něj šťáva, o kterou se rozhodně nikdo nechce ochudit. Maso proto vždy obracejte grilovacími kleštěmi.

8. Sice se říká, že by se maso nemělo příliš často obracet, ale platí to zejména u mletých mas. Pokud grilujete jiné pochutiny, nejdůležitější samozřejmě je, aby se vaše maso rovnoměrně propeklo a nespálilo se, proto ho obracejte podle potřeby.

9. Až bude maso hotové, nechte ho alespoň 5 až 10 minut odpočinout, aby se šťáva dostala zpět do celého masa. Pokud byste do steaku zakrojili hned, veškerá šťáva by vám vytekla pryč.

10. Po grilování nezapomeňte na konečnou údržbu a gril znovu pořádně vyčistěte. Nejlepší je pořídit si drátěný kartáč, kterým veškeré nečistoty snadno vydrhnete. Jestli doma žádný takový nemáte, využijte k očištění roštu druhou půlku cibule, která vám zbyla.



Pokud si dáte na všechny tyto body pozor, desatero vám zaručí, že budete mít celé grilování pevně pod kontrolou a po vašem masíčku se budou všem sbíhat sliny! Zajisté to nebude trvat dlouho a ostatní si k vám začnou chodit pro rady.