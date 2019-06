Grilování po americku – jak na trhané vepřové podle grilmistra!

Láká vás americké barbecue, ale nevíte jak na to? Nechte se inspirovat profesionálem a ugrilujte si doma tu správnou trhanou vepřovou plec s tradičním salátem coleslaw, jak mají být. Gró spočívá ve způsobu kořenění a délce grilování.

V čem spočívá hlavní rozdíl mezi českým grilováním a americkým barbecue? Oproti našemu českému grilování, kdy na plynovém grilu nebo uhlíkách šoupneme maso přímo na rošt a rychle opečeme, je to americké barbecue založené především na pomalém grilování na kouři a delší době grilování.



Nejdůležitější u amerického barbecue je maso správně marinovat. Pokud zvolíte vepřovou ples, připravte se na to, že jenom marinování masa potrvá 12 hodin. Američané vepřovou plec navíc napíchávají jablečným džusem nebo cuderem, a to z důvodu, aby maso udrželi hodně vlhké a šťavnaté. To ale v tomto případě není potřeba.



Důležité je především koření. Nepoužívejte klasické české kořenící směsy, ale speciální americké koření zvané rub. Rozdíl spočívá v tom, že české koření je postavené především na soli jako hlavní složce, ke které jsou přidávány další složky. U tzv. rubu není takový podíl soli, ale obsahuje větší množství cukru.



U amerického barbecue se rozhodně kořením nešetří. Pokud bychom použili stejné množství české kořenící směsi, maso by bylo velmi slané. Cukr v americkém koření navíc pomáhá k zatažení masa, které tak samo o sobě zůstane šťavnaté.



Rub si můžete udělat doma, ale pozor, v češtině nejspíš návod na přípravu nenaleznete. Pokud proto nejste zběhlý v angličtině, snazší variantou pro vás bude koupit si ho přes e-shop. Připravte si větší množství, abyste mohli koření do masa vmasírovat tak, aby bylo úplně všude.



Jak maso grilovat?

Po naložení vložte maso do teplého grilu, kde ho nechejte přibližně 8 hodin pomalu grilovat a udit. Maso grilujte na dřevě! Zároveň je pro maso důležitý stálý přísun tepla s regulovatelnou teplotou. Vhodný je například peletkový gril.



Nebojte se, u masa nebudete muset postávat celých 8 hodin, už existují chytré aplikace, které se o to postarají a dají vám vědět, jak grilování probíhá. Až bude v grilu teplota, kterou potřebujete, maso vložte dovnitř.



Po osmi hodinách maso zabalte do pečícího papíru nebo folie, aby neztratilo vlhkost a nechejte ho tam dalších 8 až 10 hodin v kuse. Až bude maso hotové, samo se vám bude trhat mezi prsty! A vy ho budete moci využít například do burgeru.



Salát coleslaw

Příprava tohoto salátu je velmi jednoduchá, stačí koupit zelí, mrkev a majolku a máte vystaráno. Důležité je především zelí předem ochutnat, aby nebylo hořké. Následně ho nakrájejte na tenké proužky a přistrouhejte k němu mrkev, smíchejte spolu s majolkou nebo bílým jogurtem a americký zázrak je na světě. Jako přílohu ho můžete použít k veškerému grilovanému masu.

Na postup přípravy masa se podívejte ve videu.