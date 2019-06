Grónsko trápí teplé počasí. Za den zmizly 2 miliardy tun ledu!

Led v Grónsku sice od června do srpna ustupuje pravidelně, tolik nahromaděné vody ale tamní klimatology překvapilo. Situace je taková, že místo běhu po ledu se nyní psí spřežení brodí v několika centimetrové vodě z tající přes metr tlusté ledové masy.

"Roztátá voda zůstává na povrchu kvůli rychlému tání a mořskému ledu s nízkou propustností a málo prasklinami," napsali odborníci na Twitteru. Zda jde o přímý následek globálního oteplování, se přou i vědci. Faktem ale je, že za jediný den zmizela ledová plocha přibližně o velikosti Francie. Taková fotografie by navíc byla typičtější pro červenec. V tomto období by podle odborníků mělo tát 4x méně ledu.

"Ten extrém je v tom, že to odtává rychle. To je jaksi ten alarmující prvek. Celé klima se ale pohybuje v periodách, které mají cyklický charakter," Jiří Svoboda, matematik věnující se klimatologi. To znamená, že se střídá teplejší a chladnější počasí.

Současné extrémní teplo v Grónsku ovlivnilo tamní komunity, které zamrzlou vrstvu používají k přepravě a lovu,může se promítnout také do počasí v Evropě.

Jestliže se do řečiště Golfského proudu dostane větší množství studené vody právě z těch grónských ledovců, tak to bude mít nějaký efekt na klima v Evropě. Budou se velice rychle za sebou střídat extrémy.

Největší ostrov světa z asi 80 procent pokrývá led. Podle vědeckých odhadů, jen tání ledu v Grónsku přispělo ke zvýšení hladiny světových moří od roku 1972 o jeden a půl centimetru.