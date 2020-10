Hackeři napadli Trumpovy webové stránky, chtěli peníze

"Svět má dost falešných zpráv, které denně šíří prezident Donald J. Trump,“ a "Je na čase, aby svět poznal pravdu," objevilo se mimo jiné na webu donaldjtrump.com, který slouží ke shromažďování příspěvků na volební kampaň. Informují o tom zahraniční média.

Hackeři tvrdili, že získali důvěrné a utajované informace o Trumpovi i jeho rodině.

Mluvčí Trumpovy kampaně Tim Murtaugh řekl, že stránka byla rychle opravena a žádná citlivá data nebyla ohrožena. Útok podle něj vyšetřují orgány činné v trestním řízení.

Odborníci se shodují, že hackerský útok není vměšováním do prezidentských voleb, ale obyčejným kriminálním činem. Hackeři totiž na stránky instalovali dvě „peněženky“ coby nástroj hlasování. Lidé, kteří chtěli, aby byly kompromitující informace zveřejněny, měli posílat kryptoměnu do jedné, ti, kteří si přáli opak, do peněženky druhé.