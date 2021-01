Had v Jenštejně je stále na útěku! Dívka má za sebou sérii testování

Holčičku, kterou minulý týden v Jenštejně ve Středočeském kraji uštknul had, podle vyjádření starosty v pondělí lékaři přesunuli z intenzivní péče na běžné oddělení, má za sebou čtyři testy.



"Nedostala protijed, nebylo známo, co to bylo za druh hada, který ji v pátek před 17:00 kousnul. Lékaři potvrdili pouze kousnutí hadem, nikoliv to, jaký druh hada či jedu to byl. Protože druh jedu není znám, je důležité v případě komplikací vědět, komu jaký had utekl," popsal starosta Jenštejna Norbert Hlaváček (BPP) na sociálních sítích.



Hada se zatím nepodařilo najít. "Podle rozestupu zubů od herpetologa víme jen to, že je to had o velikosti až 1,5 metru a mohl by vážit až tři kilogramy, ale víc nám na 100procentně nikdo, snad kromě chovatele, pokud mu had utekl, neřekne," upřesnil starosta.



"Vyzývám chovatele, který postrádá v Jenštejně hada, aby se klidně anonymně ozval s tím, jaký přesně druh hada mu utekl a zda už jej náhodou nemá zpět a v tichosti odchyceného. Anonymně mne může chovatel kontaktovat třeba tak, že vhodí vzkaz do schránky obecního úřadu před vchodem do budovy. Vstup do budovy obecního úřadu ani okolí není střežen kamerovým systémem," vyzval starosta obce. Zatím se mu ovšem nikdo neozval.



Lidé v bezprostředním okolí, kde had dívenku uštknul, mohou také starostovi zavolat, aby jim zprostředkoval kontakt na herpetologa, který se nabídl, že domy v okolí Zlatnické ulice 300 bezplatně prohledá. "Nikoliv v širokém okolí, protože všichni kontaktovaní odborníci vylučují, že by se v tom pátečním počasí had mohl dostat nějak daleko," upřesnil starosta.

Další podrobnosti naleznete v příspěvku na sociálních sítích:

1) Dnes rno jsem si volal s maminkou estilet holiky znovu a holika byla vera pesunuta z IP na bn oddlen. ... Zveejnil(a) Jentejn - neoficiln strnka dne Pondl 4. ledna 2021

Podívejte se na nedělní reportáž TV Nova o incidentu v Jenštejně: