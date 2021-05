Hádanka, se kterou si láme svět hlavu. Dokážete ji vyluštit?

Dojde vám, co má být místo otazníku? Na to se ptá hádanka, která obletěla internet a málokomu se ji podařilo vyluštit.

Malá nápověda na začátek. Není to číslo šest! Na první pohled se může zdát, že jde o matematickou nebo logickou hádanku. Tomu tak ale úplně není. Celý internet se baví záhadným obrázkem a málokomu se na řešení podaří přijít.

Hádanka nemá nic společného s matematikou. Další nápovědou je použít selský rozum. To, co na obrázku chybí, je většině lidí známé a spousta lidí to dobře zná a velmi často používá. Už víte?

Místo otazníku nemá být číslo šest, ale písmenko R. Hádankou je náčrt řadící páky a písmeno R, které na obrázku chybí, je zpátečka. Tatínek se tímto způsobem údajně snažil naučit svoji dceru řídit. Ta pak zveřejnila obrázek na internetu a ten si okamžitě získal popularitu.