Hádka čtyř lidí v Praze vyústila v bitku! Dva muži jsou vážně zranění

Hádka mezi čtyřmi obyvateli pražské ubytovny ve Stodůlkách v Jeremiášově ulici se dostala do kritického bodu kolem půl druhé ráno v pátek. "Slovní rozepře se rozrostla ve fyzické napadání," řekl mluvčí policie Jan Rybanský.



Výsledkem bitky byli dva vážně zranění muži. "Na místo jsme vyslali dvě záchranářské posádky a lékaře. Prvního muže ve věku 36 let s poruchou vědomí a vážným úrazem hlavy bylo nutné napojit na plicní ventilaci a byl transportován do motolské nemocnice na ARO. Druhý, 52letý muž byl transportován s úrazem hlavy do motolské nemocnice na urgentní příjem," popsala mluvčí záchranářů Jana Poštová.



Policie se případem zabývá a zahájila trestní řízení, zatím ale nestanovila právní kvalifikaci. "Budou probíhat výslechy zúčastněných, zatím není žádná osoba omezená na osobní svobodě," dodal Rybanský.