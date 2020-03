Hádka ministrů na twitteru. Hamáček přiznal, že to byla chyba

Emoce v napjatých dnech pracují, sociální sítě ale nejsou pro české ministry zrovna vhodné kolbiště. Sobotní večer provázala na Twitter ostrá diskuze ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO). Jádrem sporu byly neshody, kdo měl zajistit respirátory a další ochranné pomůcky pro domovy seniorů. Druhý den Hamáček přiznal, že přestřelka byla chyba.

"Veřejná přestřelka byla samozřejmě chybou. Už nemá cenu se v tom pitvat nebo se vracet do minulosti. Prostě je tady problém, tak ho řeším. Všichni už asi máme nervy napnuté," řekl Hamáček v rozhovoru pro televizi Seznam.

Hamek: Pro jsem se pohdal s Vojtchem? Nervy pracuj, ale byla to chyba

Celou roztržku v sobotu odstaroval tweet předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly, ve kterém upozorňoval na nedostatek ochranných pomůcek v domovech pro seniory. V těchto zařízeních se přitom v posledních dnech začala velkou rychlostí šířit nákaza koronaviru.

Domovy pro seniory nemaj ochrann pomcky, me to bt fatln, varuje fka zdravotnickch odbor Dagmar itnkov. Jde o celkem 140.000 osob (zamstnanc a klient).