Rvačka v Brně! Muž ukousl druhému část ucha, strážníci ji našli na ulici

Obchůzka brněnských městských strážníků se 27. července večer proměnila v drama. V Josefské ulici si všimli zakrváceného muže.

Strážníci si nejprve mysleli, že je zraněný. Třiadvacetiletý mladík ale uvedl, že krev, kterou má na sobě, není jeho.

Patřila jinému muži, kterého strážnici našli opodál. Pětadvacetiletý mladík ležel na zemi vedle krvavé kaluže. To, co se mezi muži stalo, by ale hádal asi jen málokdo.

"Třiadvacetiletý podezřelý přiznal, že pětadvacetiletému mladíkovi ukousl část ucha. Tu strážníci opravdu našli na chodníku. Vložili ji do čistého sáčku, aby ji zdravotníci mohli později přišít," uvedla na svých oficiálních facebookových stránkách Městská policie Brno, která v pátek zveřejnila okolnosti červencového případu.

Strážníci pokousaného ošetřili. Mladíka, který ho měl napadnout, pak předali státním policistům.

Zraněný muž se ale útočníka překvapivě zastal. Vypověděl totiž, že celý konflikt vyvolal právě on sám.