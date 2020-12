Večírek se změnil v boj o život, známeho pobodala kuchyňským nožem do zad

Poklidný večer v jednom z rodinných domků na Zlínsku se v sobotu proměnil v horor. Trojice mužů a jedna žena tam popíjeli alkohol, když došlo k hádce. Ta vyústila pobodáním 21letého mladíka, 62letá žena skončila v policejní vazbě. Podle informací policie to nebylo zdaleka poprvé, kdy útočnice sáhla po noži. Za brutální napadení manžela si v minulosti už odseděla pět let.

Napadení 21letého muže podle policistů předcházela vzájemná výměna názorů s 62letou ženou. Ta prý po chvíli vyeskalovala ve rvačku, do které se zapojili i další dva přítomní. Během potyčky měla žena popadnout kuchyňský nůž a několikrát mladíka bodnout do zad.

Zraněný se pak prý přesunul do svého pokoje, odkud přivolal policii. Na místo vyrazili také záchranáři, kteří mladíka odvezli do nemocnice. "Přivolaní policisté na místě zadrželi podezřelou ženu, která měla 2,55 promile alkoholu v dechu. Dechové zkoušky tří mužů se pohybovaly v rozmezí od 0,82 do 3,29 promile," řekla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Útočnice si vyslechla obvinění ze zločinu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, za který může skončit za mřížemi až na 12 let. Na popud státního zástupce skončila ve vazbě. Nejedná se zdaleka o její první útok. Před časem vytáhla nůž také na svého manžela.

"Obviněná žena má pět záznamů v rejstříku trestů, mimo jiné i pro násilnou trestnou činnost. Za pokus těžkého ublížení na zdraví, kdy nožem pobodala svého tehdejšího manžela, si odpykala v roce 2015 pětiletý trest odnětí svobody," popsala Javorková.