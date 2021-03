Hádky i předbíhání. Na očkování se nahrnul dav, zasahovala policie. VIDEO

Hádky, křik, žádné rozestupy, lidé namačkaní jeden na druhém. Před očkovacím místem v Bratislavě zavládl chaos, přítomní si stěžovali na špatnou organizaci i předbíhání.

"Je to katastrofa. Nejdřív jsem otce pět hodin objednávala, než se mi to podařilo. A teď tu takhle stojím. Jeho jsem musela poslat do auta, aby tu nestál mezi těmi lidmi. Je zákaz vycházení a shromažďování a koukněte se na to. Jsem zhrozená, taky se tam odmítám mačkat," postěžovala si televizi Markíza jedna z přítomných žen.

Situace se před očkovacím centrem uklidnila až po příjezdu policie. Nemocnice tvrdí, že ona za nával lidí nemůže, chyba je prý v přihlašovacím systému. "Ten vygeneroval stejný čas někdy pěti i šesti lidem, což považujeme za technický problém," tvrdí mluvčí nemocnice Eva Kliská.

Podle ní ale částečně za chaos a tlačenici mohou samotní lidé. Nechodí prý totiž načas, ale třeba i hodinu před přiděleným termínem. Systém registrací nicméně čeká aktualizace, od pondělí by už neměl přidělovat stejný čas více zájemcům naráz.