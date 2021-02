Hádky o antigenní testy do škol neutichají, tendr bude řešit vláda

Na sporný průběh výběru poukázala firma, která z něj byla vyloučena. Na ni zase podal jeden ze členů výběrové komise oznámení na policii - kvůli nestandardnímu působení na členy komise.

"Já bych chtěl hlavně slyšet od pana premiéra, co jsme udělali špatně," podivuje se ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Tak to uslyší, těch věcí je plno," reaguje premiér.

Nákup antigenních testů do škol - zakázka, jejíž pozadí se bude řešit na pondělním jednání vlády. Premiér Babiš byl upozorněn na to, že společnost, která zakázku dostala - Tardigrad International Consulting - nesplnila podmínky soutěže. Tedy například nebyla schopna testy dodat do 25. února.

"Je to podivná firma, která nemá ani výkazy, nemá žádné zkušenosti," myslí si Babiš. "Zajistili jsme testy stejné, které jsou v Rakousku. A s cenou jako v Rakousku," nechápe Hamáček.

"Ta informace z naší strany, že to nezvládneme do 25. února, byla transparentní. Od začátku jsme říkali - my neumíme do 25. ale umíme do 28. února. Komise o tom věděla, ano," přiznává zástupkyně společnosti Monika Jírovcová. Ministr vnitra tvrdí, že testy do 25. února nebyl schopný dodat nikdo.

Premiéru Babišovi se ozvala společnost Chironax, jejíž nabídka byla levnější, ale z tendru byla vyřazena. Podle ministra Hamáčka ji BIS vyhodnotila jako rizikovou. Jenže stejná firma dodává ochranné pomůcky Státní správě hmotných rezerv.

"Ptají se nás, proč jsme vybrali ve dvou zakázkách firmu CHIRONAX-DIZ? Je to prosté, dala nejlepší nabídku. Splnila specifikaci, doložila certifikáty. A bezpečnostní riziko? Nějaký relevantní právní důvod? Opravdu nekupujeme tanky, ani komponenty do jaderné elektrárny," podivuje se šéf hmotných rezerv Pavel Švagr na twitteru.

"Tvrzení pana ministra o tom, že naše společnost je bezpečnostní hrozbou, či je podezřelá a jiná obdobná (tvrzení), jsou zcela nemístná, prokazatelně lživá a naši společnost poškozující. Proto se budeme bránit právní cestou," vzkázal přímo Chironax.

Ministr Hamáček tvrdí, že společnost vyvíjela nátlak na členy komise a jeden z nich na ni proto podal oznámení na policii. Podle premiéra by bylo nejlepší tendr zrušit a antigenní testy objednat přímo u výrobce - bez prostředníka. Vše se přitom mělo stihnout do 1. března, kdy se měli do škol vracet první studenti.