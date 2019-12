"Hajzle," nadával muž strážníkům! Chtěli, aby odjel ze zákazu. VIDEO

"Kreténi, já jsem nezastavil. Hajzle, co po mně chceš?" spustil na hlídku strážníků 28letý muž, který zaparkoval svou dodávku přímo na zákazu zastavení. Poté, co strážníci jeho přestupek zdokumentovali, na ně zaútočil pěstmi. Hlídka ho obratem zpacifikovala "hmaty a chvaty".

Strážníci, zejména v centru města, řeší podobné případy dnes a denně. Lidé prý vnímají upozornění na nevhodné parkování jako otravné řeči ze strany hlídky a často bývají agresivní. Institut domluvy, který je od počátku roku opět součástí přestupkového řádu, umožňuje strážníkům řešit většinu podobných situací domluvou parkujícím hříšníkům.

"Tohle byl případ pána, který zaparkoval v horní části Václavského náměstí na zákazu zastavení. Strážníci ho šli původně jen upozornit na to, aby odjel z toho místa, že tam páchá přestupek. Chtěli být ze začátku vstřícní, ale vyhrotilo se to, jak se to vyhrotilo," řekla k potyčce policejní mluvčí Irena Seifertová.

Dodala, že spousta lidí by na podobného agresora vystartovala "na první dobrou", ale než strážníci zakročí, většinou to chvilku trvá. Lidé parkování na zákazu rádi zkouší, stejně jako trpělivost městských hlídek, a v podobných situacích reagují různě.

Agresivní muž jednomu ze strážníků lehce pohmoždil ruku, když se na něj vrhl kvůli napomenutí za volbu parkovacího místa. Strážník musel vyhledat lékařské ošetření. Na místo byla přivolána i státní policie, ta ale incident vyhodnotila jako přestupek, nikoli trestný čin.

Strážníci se snaží lidem poradit, kde v případě potřeby nechat auto. Možností jsou záchytná parkoviště, případně ponechat vůz na okraji města a do centra dojet hromadnou dopravou. Pokud řidiči do centra města musí, měli by si k parkování vybrat místo, kde neporušují žádný zákaz a využívat parkovací automaty.