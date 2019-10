Haló? Haló? Pusťte mě ven! Nebožtík na pohřbu rozesmál pozůstalé

Pláč pozůstalých se během pár vteřin změnil v hysterický smích. Ir Shay Bradley, který 8. dubna zemřel v Dublinu na následky vážné a dlouhé nemoci, si na svůj pohřeb připravil netradiční nahrávku.

Zatímco pozůstalí sledovali ukládání rakve do hrobu, najednou se hřbitovem rozezněl Shayův hlas. "Haló? Haló? Pusťte mě ven? Kde to ku*va jsem? Pusťte mě ven. Je tu kure*ská tma! To slyším kněze? Tady je Shay, jsem v rakvi, ne před vámi, jsem mrtvý!" říká muž na nahrávce a doprovází to zdánlivým boucháním na rakev.

"Ahoj, znovu Ahoj. Jenom jsem vám chtěl říct sbohem," dodává, zatímco na obličejích účastníků pohřbu slzy vystřídal smích.

Shayova manželka Anne prozradila, že muž nahrávku připravil už rok před smrtí. O tom, že existuje, se ale od syna dozvěděla až den před pohřbem. S jejím přehráním souhlasila.

"Strašně by se mu líbilo, kolik lidí rozesmál. Byla to úžasná osobnost," dodala Shayova dcera Andrea.