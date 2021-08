Hamáček: Afghánských rodin by se mohly ujmout obce. Záleží na krajích

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) začátkem týdne avizoval, že bude hovořit s hejtmany o integraci Afghánců, kteří pomáhali České republice a v těchto dnech je armáda přesouvá na naše území. Pomoc krajů by si představoval tak, že by si některé obce mohly vzít například po jedné rodině, s jejíž integraci by ministerstvo pomohlo. Hejtman Jihočeského kraje tuto pomoc nevylučuje, debata by ale podle něj rozhodně neměla být veřejná.