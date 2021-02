Hamáček chystá bič na odpírače restrikcí! Porušení se potrestá, tvrdí

Lidé v Česku stále častěji porušují vládou zavedená opatření proti šíření koronaviru. V současné době ale nelze účinně trestat opakované a cílené porušování nařízení dle krizového zákona. Ministerstvu vnitra došla trpělivost a hodlá předložit návrh s řešením, který by tomu učinil přítrž.

Porušování opatření výrazně ztěžuje podle ministerstva vnitra boj proti pandemii. Šéf resortu Jan Hamáček (ČSSD) chce proto odmítačům vládních restrikcí zatnout tipec. Podle krizového zákona totiž v Česku nelze účinně trestat "zásadní, opakované a cílené“ porušování vládních nařízení.



Hamáček chce vládě předložit návrh řešení této situace. Vláda proto bude v pondělí projednávat novelu ministerstva vnitra k zákonu o krizovém řízení a zákonu o odpovědnosti za přestupky.



"Určitá část provozovatelů restaurací, hotelů nebo lanovek opakovaně a cíleně porušuje vládní nařízení. Komplikuje tím práci policii i přeplněným nemocnicím. Stát musí dostat efektivní nástroj, jak tomu zabránit,“ tvrdí ministr vnitra Jan Hamáček.



Úpravy a vyšší postihy se mají týkat jen porušování krizových opatření, která nařídila vláda. Jde například o zákaz provozování služeb nebo omezení pohybu. "Dáváme správním orgánům i policii možnost zohlednit, zda je přestupek krizového opatření páchán opakovaně, a tomu přizpůsobit výši i druh sankce. Jen tak získáme na chronické porušovatele páku a můžeme účinně bojovat se současnou zdravotnickou krizí,“ uzavřel Hamáček.



Díky návrhu ministerstva by tak například vznikl registr přestupků i pro protiprávní jednání v rámci krizového zákona. Navíc by bylo možné u opakovaného porušování restrikcí uložit zákaz činnosti, a to až na jeden rok.



"Úprava krizového zákona je dnes dostatečná v případě ohrožení způsobeného přírodními silami, situace související s pandemií covidu-19 ale ukázala, že současný krizový zákon neumožňuje efektivně vymáhat dodržování aktuálních krizových opatření,“ uzavřela mluvčí resortu Klára Dlubalová.

