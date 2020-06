Hamáček je pro pomoc Smartwings, krach firmy by prý vyšel stát dráž!

Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se nechal před pondělním zasedáním vlády slyšet, že je nakloněný tomu, aby stát pomohl aerolinkám Smartwings. Krach společnosti by totiž prý zatížil státní kasu víc.

"Situace se posunula, na začátku byly nápady, že stát společnost celou odkoupí, s tím jsme souhlasit nemohli," připomněl Hamáček starší hádky politiků o to, jestli firmu podpořit či nikoli.

Podle něj by ovšem nyní krach aerolinek vyšel stát po vyplacení různých podpor a dávek na přibližně 1,2 miliardy korun. "Pokud nechceme, abychom toto vyplatili, tak musíme najít řešení a pokud je na stole záruka státu za podstatně nižší částku, tak se o tom můžeme bavit," zamyslel se Hamáček.

Klíčové podle něj je, čím se chce firma zaručit. Připomněl také, že Smartwings vedou spor s Boeingem kvůli výpadku letadel typu 737 Max. To vše je podle něj třeba brát v potaz.

"Mě přijde logické, aby to stát stálo co nejméně. A pokud si můžeme vybrat, jestli zaplatit 1,2 miliardy anebo, že nám peníze budou vráceny, tak je samozřejmě lepší to druhé," říká ministr.

Jeho vyjádření nezůstalo bez odezvy. Hodně ostře na na něj reagoval exministr financí Miroslav Kalousek (TOP09). "Souhlasím se státní pomocí za předpokladu, že každý člen vlády (včetně Jana Hamáčka) bude ručit blanko směnkou a celým svým osobním majetkem. Pokud k tomu nemají odvahu, kde berou tu drzost chtít záruku od daňového poplatníka?" rozohnil se opoziční politik na twitteru.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nicméně na tiskové konferenci po zasedání kabinetu řekl, že vláda se pomocí pro Smartwings aktuálně vůbec nezabývala.

"Pan Havlíček (ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček) hledá řešení mimo Sněmovnu, mimo státní rozpočet u evropských bankovních institucí. Vše pak představí našemu koaličnímu partnerovi. Ve Sněmovně není vůle to řešit," nechal se slyšet předseda vlády.

Na dotaz, kterou variantu pomoci pro aerolinky považuje za nejlepší on sám, Babiš řekl, že se nechce vyjadřovat a chce počkat na to, jak dopadnou zmiňovaná jednání. "Nemám na to názor," řekl doslova.

Smartwings o státní záruku či jinou podporu stojí už delší dobu. Vedení firmy už několikrát zdůraznilo, že do potíží se kvůli pandemii aerolinky nedostaly vlastní vinou a že i jiné státy leteckým společnostem pomáhají překlenout krizové období.

Ředitel Smartwings Roman Vik byl nedávno hostem diskuzního pořadu TN.cz Napřímo. Pusťte si, jak situaci v leteckém průmyslu hodnotí: