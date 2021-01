Hamáček: Pokud nechceme kolaps zdravotnictví, musíme vydržet!

Ministr Hamáček dle svého vyjádření pro Televizní noviny počítá s tím, že "v následujících dnech se ještě projeví zkušenosti ze Silvestra a pak by měla zabrat zpřísněná opatření". Křivka určující počet nakažených by pak konečně měla začít klesat.

"Z mého pohledu to bude na hraně. Už na podzim jsme byli na pokraji vyčerpání kapacit, ta čísla jsou teď horší. Budeme blízko hraničnímu bodu, kdy zdravotnictví půjde na hranu. Je to něco, co mě vůbec netěší, ale bohužel je to realita," řekl šéf krizového štábu.

Podle Hamáčka budou rozhodující počty nakažených zejména v druhé polovině příštího týdne. Obrovské nárůsty mohou dle jeho slov způsobit komplikace v nemocnicích, a dokonce i ztráty na životech.

"Na ten virus funguje jen jedno, a to je maximální omezení kontaktu mezi lidmi do doby, než se populace proočkuje. To, co zafungovalo na jaře a do jisté míry na podzim, bude muset zafungovat znovu," míní ministr vnitra.

Vláda podle něj musí přijmout taková opatření, která omezí kontakt mezi lidmi. Češi to na oplátku budou muset akceptovat. "Už to trvá dlouho, na jednu stranu jim rozumím, na druhou to jinak nejde a pokud nechceme systém dotlačit ke kolapsu, tak ta nařízení dodržovat musíme. Musíme vydržet ještě několik měsíců, než se populace proočkuje," uzavřel Hamáček.

S tím, že očkování má v boji s covidem rozhodující úlohu, souhlasí také člen opozičního expertního týmu a poslanec za KDU-ČSL Marek Výborný.

"Je potřeba se soustředit na preventivní opatření, apelovat na občany, aby se chovali zodpovědně. Je třeba masivně očkovat, ale také spolupracovat s hejtmany a kraji, protože nejlépe znají situaci v regionech a kapacity nemocnic," řekl Výborný v rozhovoru pro Televizní noviny.

Zásadní je podle něj také budování očkovacích center a obstarání dostatečných personálních kapacit, aby měl vakcíny vůbec kdo aplikovat. Připomněl také, že vakcínu proti covidu je třeba podávat dvakrát a měla by tak být jasně dané dny, kdy bude již naočkovaným podána druhá dávka. Tu by měli dostat zhruba za 21 dní.

Vláda by podle Výborného měla zřídit centrální registr, kam by se všichni zájemci o pomoc s očkováním proti covidu mohli přihlásit. Aktuální strategie vlády podle něj není realistická – vázne komunikace s lékaři i nezdravotníky a do budoucna bude podle něj potřeba i pomoc armády. "Nic jiného nás nezachrání než očkování, tak to prostě je," prohlásil.

