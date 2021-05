Hamáček prý chtěl vyměnit Vrbětice za Sputnik, opozice chce jeho hlavu

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který chtěl nedávno odletět do Moskvy, přičemž návštěvu následně zrušil, údajně chtěl uhladit skandál spojený s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích, do nichž měli být zapletení ruští agenti. Vrbětice chtěl údajně "vyměnit" za vakcínu Sputnik V pro Česko. Hamáček nařčení odmítá, opozice naopak požaduje, aby skončil. Zároveň bude chtít, aby dnes Sněmovna jednala neveřejně, aby mohla tyto informace probírat.

"Cesta do Moskvy budila otázky od samotného oznámení. A dnes se dozvídáme šokující informace. Jsou to věci vlastizrádného charakteru," rozohnila se na mimořádném brífinku v úterý dopoledne předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle ní je tak možné, že chtěl Hamáček "zobchodovat dva lidské životy a teroristický čin."

Šéf lidovců Marian Jurečka oznámil, že bude požadovat, aby ještě dnes proběhlo uzavřené jednání Sněmovny, jehož by se měli zúčastnit šéfové českých tajných služeb a informace o údajném obchodu Sputnik - Vrbětice by se na ní probíraly. "Pokud toto koalice odmítne, budeme iniciovat jednání příslušných výborů. Takhle se žádný ministr chovat nemůže," má jasno Jurečka.

Schůzka, na níž měl Hamáček "výměnný obchod" řešit, se odehrála v jeho kanceláři na ministerstvu vnitra 15. dubna večer, píše portál Seznamzprávy, který s kauzou přišel.

I když sám Hamáček tvrdí, že jeho nejprve ohlášená a následně zrušená cesta do Moskvy byla jen jakousi kouřovou clonou, podle svědků bylo prý vše úplně jinak.

"Ministr vnitra, který byl v inkriminované době pověřen řízením resortu zahraničí, totiž ve skutečnosti podle řady svědků chtěl do Moskvy odjet s plánem vyměnit mezinárodní skandál související s útokem (ve Vrběticích) za dodávky vakcíny Sputnik V a za možnost, že by se v Praze uskutečnil vrcholný politický summit Joe Bidena a Vladimira Putina," píší Seznamzprávy.

Hamáček nicméně odmítá, že by mimo jiné s policejním prezidentem Janem Švejdarem nebo šéfem vojenské rozvědky Janem Berounem ve své kanceláři v půlce dubna jednal právě o takové "výměně" s Rusy. "To je úplný nesmysl, to nevím, kdo vám to řekl,“ reagoval vicepremiér.

Ve stejném duchu se Hamáček v úterý dopoledne rozepsal i na sociálních sítích.

Tyto nim nepodloen spekulace pokozuj zjmy esk republiky a nahrvaj zjmm ciz moci. — Jan Hamek (@jhamacek) May 4, 2021

Opozice i tak žádá jeho konec. "Ministr vnitra Jan Hamáček je ve vážném podezření, že chtěl prodat naši národní bezpečnost za milion dávek neověřené vakcíny. Je to neuvěřitelné, tímto způsobem ohrožovat naši bezpečnost, důvěryhodnost a snížit se k takovému odpornému "obchodu," napsal na twitteru předseda ODS Petr Fiala. Hamáček by podle něj měl hned rezignovat, protože "nemůže vést ministerstvo, které je zodpovědné za bezpečnost lidí."

Śéfka TOP 09 Pekarová Adamová požaduje kromě Hamáčkovy rezignace také omluvu. "Když setrvá ve funkci předsedy ČSSD, postrádá pak slovo “demokratická” v názvu strany smysl," rýpla si politička.

Za vážné zjištění Seznamzpráv označil politolog Jiří Pehe, který byl v úterý dopoledne hostem hostem speciálního vysílání TN LIVE. Prý tím spíš, že článek je postavený na více zdrojích.

"Pokud se toto jen částečně prokáže, Jan Hamáček by měl rezignovat na funkci ministra vnitra. Věřím, že během pár dnů bude v této kauze jasno," míní Pehe. Zároveň je podle něj možné, že nové informace vytvoří větší tlak na hlasování o nedůvěře vládě.