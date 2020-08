Hamáček si kvůli Bejrútu vjel do vlasů s armádou. "Já si nezačal!" trucuje

V souvislosti s cestou českých hasičů do Bejrútu se intenzivně řeší, proč speciální tým letěl se společností Smartwings a nikoliv letounem od armády. Situace vyústila v přestřelku mezi ministrem vnitra Janem Hamáčkem, Armádou ČR a hasičským záchranným sborem, a to otevřeně na twitteru před zraky všech.

Ve středu odpoledne se do libanonského Bejrútu, kde došlo v úterý k ničivé explozi, vypravil tým českých hasičů s psovody a lékařem. Odletěl letadlem společnosti Smartwings, za což sklidila vláda kritiku. Spekulovalo se i o tom, zda se nejedná o způsob, jak aerolinii pomoci v tíživé situaci, která na ni dopadla v souvislosti s koronavirovou krizí.

"ČR zareagovala jako jedna z prvních, poslala do Libanonu špičkový záchranářský tým v řádu hodin. Máme být na co hrdí. Ale řeší se, jestli jsem se ďábelským plánem nepokusil zachránit Smartwings sumou 1,5 milionu za let do Bejrútu," napsal ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru.

Dodal, že armáda podle něj nemá dost velké letadlo na to, aby se tam záchranářský tým spolu s potřebným nákladem vešel. "Do A319 by se náklad nevešel, byl problém ho naložit do větší 737-8, větší letadlo by se muselo žádat přes Salis NATO (Antonov), což by trvalo déle. Mohli jsme teoreticky žádat 2x CASA, která ale do Libanonu letí 5 hodin," vysvětlil.

Armáda se však veřejně na sociální síti proti Hamáčkovi ohradila. "Armáda ČR neobdržela od ministerstva vnitra žádný oficiální požadavek na přepravu. Každopádně přepravní schopnosti AČR jsou na vysoké úrovni. Zvlášť od našeho členství v programu SALIS v rámci NATO," uvedla.

Do přestřelky se vložil i hasičský záchranný sbor, rovněž na twitteru, kde napsal: "HZS ČR požádal o přepravu USAR týmu standardní cestou Armádu ČR (hovor proběhl 5. 8. v 0:35 ráno). Požadavek zněl na přepravu 36 osob, psů a materiálu. Do slíbené doby AČR žádnou leteckou techniku nenabídla."

"HZS ČR proto využil nasmlouvané kapacity soukromého dopravce. Jedná se o standardní postup. Podmínkou mezinárodní certifikace vyhledávacích týmů je mimo jiné i splnění velmi striktních časových limitů," dodali hasiči.

Tím však přestřelka neskončila. "A naše poslední zkušenost s armádou - objednali jsme přepravu roušek - humanitární pomoci do Severní Makedonie. Obě CASY, které byly k dispozici, se rozbily a náklad přiletěl o 24 hodin déle," vytknul rozčilený Hamáček armádě. Když byl dotázán, zda je vhodné prát špinavé prádlo přes twitter, odpověděl jen: "Já si nezačal."

Za svůj přístup sklidil velkou kritiku. "Pane ministře, kolik vám je?" pustili se do místopředsedy vlády lidé na twitteru. "Abych tu dnešní debatu ukončil, budeme velmi rádi, když armáda zajistí přepravu USAR týmu po skončení jeho nasazení zpět do ČR. Předem děkujeme," dodal nakonec Hamáček.

Čeští hasiči patří mezi světové špičky, nejde o jejich první misi. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: