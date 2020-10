Hamáček: Situace je vážná, nechci vidět mrazící vozy u nemocnic

Ministr vnitra a šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) řekl televizi Nova, že pokud se šíření viru nepodaří v příštích dvou týdnech zpomalit, situace se úplně vymkne z kontroly. Vyzval k dodržování opatření s tím, že by nerad před nemocnicemi viděl mrazící vozy.

Hamáček nepovažuje slova premiéra Andreje Babiše (ANO) o dalším vypnutí Česka za strašení lidí. "Byla to aktuální situace popsaná tak, jak to prostě je," řekl vicepremiér v televizi Nova.

Babiš v pátek pohrozil, že pokud lidé nebudou dodržovat opatření, bude muset vláda znovu přistoupit k lockdownu. Ten si Češi pamatují z jara, kdy platilo přísné omezení pohybu a většina podniků musela mít zavřeno. Tentokrát by se zřejmě zavřelo všechno kromě práce.

Podle opozice premiér lidem vyhrožoval. "Jestli tam mělo být více pokory, to je na panu premiérovi. Mrzí mě, jak se situace vyvíjí. Pokud vláda udělala nějakou chybu, vyviňovat se ze zodpovědnosti nemůže," zhodnotil Hamáček.

"Klíčové je teď srazit řady a zkusit ty dva týdny zvládnout. Pokud to nezvládneme, vymkne se nám to úplně z kontroly. Na limity těch kapacit bychom při současném trendu narazili v posledním týdnu října. A to nikdo nechce," pokračoval.

Nenosit roušku je podle Hamáčka obrovský hazard. "Čísla nám letí nahoru. Nechci se dožít situace, kdy budou stát před nemocncemi mrazící vozy. Bohužel ale takto závažné to je," konstatoval ministr vnitra.

Česko má přes 52 tisíc aktivních případů, v nemocnicích leží 1893 pacientů. V přepočtu na milion obyvatel je v tuzemsku nejhorší situace na světě.