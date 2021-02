Hamáček to od matek schytal. Za testy i za (ne)návrat dětí do škol

"Pevně věřím, že se děti v březnu začnou vracet do škol. Pro mě osobně je absolutní priorita, aby se děti vrátily do lavic co nejdříve. Platí ale stále, že návrat musí být bezpečný. A k tomu jsou potřeba testy. Zakázka na jejich nákup proběhla stoprocentně podle zákona. Proto velmi vítám, že ji vláda nezrušila a můžeme tak všichni pokračovat v práci," napsal v úterý dopoledne na svůj facebookový profil ministr vnitra Jan Hamáček.

Ale zatímco na jaře sklízel ministr vnitra za svou neústupnost i neformální červený svetr při jednání vlády, tentokrát se se zlou potázal. Na vlastní kůži pocítil hněv stovek maminek, frustrovaných z mnohaměsíční distanční výuky jejich dětí.

Po pondělním jednání vlády do pozdních večerních hodin jim totiž pohasíná naděje, že se začátek postupného návratu žáků a studentů do škol potká s ministry dříve slibovaným termínem 1. března.

Během pouhých tří hodin zareagovalo na Hamáčkův příspěvek 835 lidí a 799 uživatelů facebooku to komentovalo. Většinou slovy, která se ve společnosti nepoužívají. Našli se ale i slušnější diskutující.

"Kéž by, to mě trápí nejvíc. Děti bezmála rok doma, psychika hrůza, vzdělání skoro jakbysmet ale bohužel to není jejich vinnou. V okolních státech děti do škol chodí, i když tam jsou omezení, tak u nás je asi jiný problém," myslí si například žena středního věku.

A zatímco maminky se do ministra obuly kvůli školní (ne)docházce, muži se svých příspěvcích kritizují výběrové řízení na dodavatele antigenních testů pro školáky. Z nežalovatelných výroků jsme vybrali za všechny aspoň jeden.

"Tím výběrem firmy bez historie a s pofiderním vznikem jste udělal ostudu sobě, své straně i celé vládě. Budete podle toho posuzován a imunita vás od ostudy neuchrání," napsal Hamáčkovi muž středního věku.

Velká část diskutujících s pozastavuje nad tím, že stát ignoruje vynález českého vědce Emanuela Žďárského a namísto toho chce používat čínské výrobky s neznámou spolehlivostí. "Ty vaše nespolehlivé testy, při kterých bude každé druhé dítě pozitivní, dostanou akorát rodiče a spousty dalších lidí do karantény. Tudíž z toho vyplývá, že velká část dětí nadále zůstane doma," míní mladá žena z jižní Moravy.

Šéf asociace ředitelů škol hodnotí návrat žáků do lavic. Podívejte se na reportáž TV Nova: