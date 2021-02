Hamáček: Zavřeme průmysl! Zničí to ekonomiku, oponuje Havlíček

"Než začne povinné testování ve firmách, měli bychom omezit i průmysl. Jsme v kritické situaci, na JIPkách dochází lůžka i personál. Ve vládě je nás už šest s tímto názorem. Potřebujeme další dva hlasy," uvedla v pátek pozdě v noci ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Smyslem je snížit rostoucí počty nakažených koronavirem.



Záležitostí se zabývalo také předsednictvo sociální demokracie. "Předsednictvo ČSSD pověřilo ministry za ČSSD, aby na vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu, a to nejméně do doby zavedení povinného testování zaměstnanců s plnou kompenzací výdělků i nákladů," uvedl na sociálních sítích v sobotu odpoledne ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).



Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) vystoupil v sobotu v Televizních novinách na Nově a rozhodně návrh odmítl. "V tuto chvíli je to spíše politický marketing, protože tato výzva přestane mít smysl. My jsme jasně ve čtvrtek a v pátek řekli, v momentě, kdy jsme zcertifikovali první desítky produktu pro takzvané 'samotestování', že začínáme velkou plošnou akci, že se průmysl a podniky stanou testovacím místem," řekl Havlíček.

Prozradil také, že se celý víkend pracuje na tom, aby plošné testování v průmyslu začalo už v pondělí. "Hlásí se nám tisíce firem. Samo o sobě vypnutí průmyslu by znamenalo, že se připravíme o tato testovací místa, nemluvě o tom, že by to mělo katastrofické ekonomické následky," dodal Havlíček.