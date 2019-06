Hamáčka čeká rozhodující bitva. Kapr proti žralokům, říká politolog

Další kolo zápasu o post ministra kultury se má odehrát v úterý. Prezident Zeman se má sejít s premiérem Babišem i předsedou sociální demokracie Hamáčkem. Podle politologů ale prý schůzka velký posun nepřinese a bude zajímavé sledovat Hamáčkovu reakci. Poslední slovo totiž bude mít právě on a v jeho rukou prý bude nejen budoucnost vlády, ale i sociální demokracie.

Nadšený vodní skaut s přezdívkou Vrtul, aktivní člen mladých sociálních demokratů, který se z asistenta poslance vypracoval na ministra vnitra a předsedu sociální demokracie. Jeho pozici mu teď ale závidí málokdo.

"Nedaří se mu být tím tvrdošíjným buldokem v té první linii a má smůlu. Sešel se se žralokem jménem Andrej Babiš a se žralokem jménem Zeman. A on je proti tomu taková středně silná štika. Ostřejší kapr," komentoval Hamáčka politolog Jan Kubáček.

Jan Hamáček se prý konfliktům raději vyhýbá a své názory často mírní nebo mění. Prezident se nenechal zviklat ani výhrůžkami kompetenční žalobou, ani tím, že ministři za ČSSD odejdou z vlády - a ta poté padne. Zatímco prezidentovi, který vykonává druhý mandát podle politologů už o nic nejde - Janu Hamáčkovi jde teď prý úplně o všechno.

"Za třicet let, co jsem v politice, jsem neakceptoval jediné ultimátum, jediné vydírání. Vždy jsem je považoval za drzost," komentoval při návštěvě Vysočiny Zeman požadavek ČSSD vyřešit situaci na ministerstvu kultury do konce měsíce.

Miloš Zeman v posledních volbách sociální demokracii volil, má pro ni slabost. Pro předsedy, kteří přišli po něm, už ale menší. Podobný taneček předvedl i s Bohuslavem Sobotkou při jeho demisi-nedemisi v roce 2017.

"Opravdu silným lídrem ČSSD byl Jiří Paroubek a od té doby jsou osobnosti různorodé, mají svoje silné i slabé stránky, ale vyloženě silná osobnost tam od té doby chyběla, " myslí si politolog Jan Herzmann.

Jan Hamáček se má s premiérem a prezidentem setkat příští úterý. Další schůzka, kde má být Jan Hamáček a odvolaný ministr Staněk, se pak má konat 12. července. Prezident prohlásil, že pokus o jejich usmíření bude prý to poslední, co je pro ČSSD ochoten udělat.