Vážné zdravotní komplikace: Hana Zagorová musí znovu do nemocnice!

Oblíbená zpěvačka Hana Zagorová v posledních dnech prožívá peklo, kvůli koronaviru a vysokým horečkám ji museli hospitalizovat. V nemocnici tak v neděli oslavila i 74. narozeniny.

V pátek ji pustili, musí ale ještě zpátky. "Ani nevíte, jakou jste mi udělali radost. Stovky přání k narozeninám, taková podpora ve chvílích, kdy je mi ouvej. Dnes mě přivezli na chvíli domů, krása! Ale musím se do nemocnice ještě vrátit. Ta mrcha mi rozhodila krvinky, tak snad se umoudří. Cítím se ale líp," svěřila se Zagorová na facebooku.

Zagorová totiž dlouhá léta bojuje s vzácným onemocněním krve, které se projevuje rozkladem červených krvinek. Její manžel Štefan Margita, který má Covid-19 také, zůstal pouze v domácí izolaci. Do nemocnice poslal manželce videovzkaz. "Moc tě miluju a moc mi chybíš," rozplýval se.

"S láskou vzpomínám na nádherné koncerty 22. a 23. srpna, kde na mě asi někdo tu mrchu plivnul. Jsem ráda, že jsem nikoho ani z kapely, ani z mých blízkých nenakazila. Kromě Štefana, který tady doma úspěšně bojuje s horečkami. Doufám, že už to skončí, že se brzy uslyšíme a uvidíme," pokračovala zpěvačka.

Oba se přitom před pár týdny pro televizi Nova o koronaviru rozpovídali a Margita si nebral servítky. Co si o pandemii myslí? "Že za to může Čína, že to je děs a že se z toho budeme dlouho vzpamatovávat," rozčílil se.

Dvojice pravděpodobně bude muset odložit křest společné desky Konečně společně. Radost prý ale Zagorové dělá téměř vyprodaná Lucerna, kde bude mít v prosinci koncert.