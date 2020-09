"Nakazíte se hned, je to mrcha," říká Zagorová po boji s koronavirem

Zagorová bojovala s koronavirem od začátku září, nakazil se i její manžel Štefan Margita. Tento týden legendární zpěvačce vyšel negativní test a už zase pozvolna pracuje.

"My se ještě trochu dáváme dohromady po tý mrše zákeřný. Už v podstatě jedeme pracovně, ale trošičku pomalejším režimem," přiznala Zagorová na rádiu Impuls.

Podle ní by si měli všichni dávat pozor, protože nakazit se prý dá velmi rychle. "Je to hned. Já jsem měla dva úžasné koncerty a stejně se nevyhnete tomu, že na vás někdo skočí a chce vás obejmout. Dávejme na sebe pozor, dodržujme ta pravidla, která považujeme za všeobecně důležitá. Mysleme na to, že můžeme nakazit lidi, kteří jsou starší a kteří jsou nějakým způsobem nemocní. Pro ty je to devastující," popsala.

Například Margita, který je o 10 let mladší než Zagorová, nemoc Covid-19 na rozdíl od manželky prodělal doma a do nemocnice nemusel.

Zagorová má do konce roku naplánované koncerty. "Já jenom doufám, že se ta situace uklidní a všechno proběhne tak, jak má. Že zase budeme stát na jevišti a dělat to, co máme hrozně rádi," věří zpěvačka.