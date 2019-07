Hanka s Veronikou se nechaly přejet vlakem, policie případ uzavřela

"Provedeným prověřováním bylo vyloučeno cizí zavinění. Případ byl z toho důvodu odložen," řekl policejní mluvčí František Kořínek. Neštěstí se odehrálo na těžko přístupném kolejišti. "Obě osoby zraněním na místě podlehly," řekla v březnu mluvčí policie Marie Šafářová.

Hanka s Veronikou si údajně lehly na koleje a čekaly na vlak. "Myslel jsem, že to byla srnka nebo nějaká zvěř, co přebíhala. Pak už přijela policejní auta do toho. Člověk raději nevidí ty věci," popsal svědek tragické události. Kamarádky údajně nechaly dopis na rozloučenou.

Stejný způsob smrti si v roce 2017 zvolily i dvě dívky, které spáchaly sebevraždu na trati u Mlékojed. Tragickou událost tehdy vidělo několik lidí. "Viděl jsem, jak jdou dvě holky, pak jak troubí vlak dlouho a brzdil. Pak už jsem viděl jen strojvedoucího, jak se drží za hlavu," řekl jeden ze svědků. Více najdete zde.