Harmonogram rozvolňování: Jak ho naruší prodloužený nouzový stav?

25. květen je dnem, kdy by se podle vládního plánu měly otevřít hospody, divadla nebo hotely. Teď už je jasné, že nouzový stav skončí o týden dřív. A to znamená i konec veškerých opatření.

„Já jsem podporoval vládní návrh, protože mi dával logiku... A i ve svém vystoupení jsem říkal, že pokud podpoří sněmovna kratší návrh, znamená to, že musí rozvolňování urychlit,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Vláda teď proto musí vyřešit, jak dodržet plán rozvolňování, ale epidemii neuvolnit místo, a zároveň vzít v potaz konec nouzového stavu. Řešením je podle premiéra Andreje Babiše posílit pravomoce ministerstva zdravotnictví.

Nechceme omezovat další práva lidí, říká ministr Adam Vojtěch. Video ZDE.

„V pondělí na vládu ministr Vojtěch předloží aktualizaci a návrh změny zákona o zdraví, aby v rámci tohoto zákona mohl dál vykonávat kompetence. Pokud by to skončilo 17. května, nastal by chaos a každý by si mohl dělat, co chtěl,“ obává se předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

Novela ale musí projít schvalovacím procesem ve Sněmovně, a to by mohl být problém. „Apelovali jsme na vládu, aby zavedla nižší stupeň pandemické pohotovosti, aby uplatňovala podle zákona mírná opatření, aby to nebylo v gesci ministerstva zdravotnictví,“ popsal poslanec Jakub Michálek (Piráti).

Přitom ani ministr vnitra si není jistý, že by vláda současná opatření, například zavřené obchody, mohla pomocí novely zákona o ochraně veřejného zdraví, udržet. „Toto omezení je příliš veliké, aby to mohlo ministerstvo udělat svým nařízením,“ uvedl Jan Hamáček. Podle ministra vnitra je tedy ve hře, že by vláda sněmovnu znovu požádala o prodloužení nouzového stavu o týden. Vládní návrh na prodloužení nouzového stavu o měsíc přitom neprošel o jediný hlas.

Podobný názor mají i právníci. „Tento návrh vzbuzuje spíše obavy, že ministr zdravotnictví získává pravomoci, spíš doporučujeme cestu speciálního pandemického zákona,“ radí Lukáš Kraus, právník Rekonstrukce státu.