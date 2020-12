Harry a Meghan dostali důrazné varování. "Nehrajte si na královnu!"

Příznivci a odborníci na královskou rodinu zdvihají varovný prst, který by princ Harry s vévodkyní Meghan neměli brát na lehkou váhu. Jménem svojí charity se totiž chystají udělovat vyznamenání, podle kritiků tím napodobují královnu Alžbětu. A to by pro ně prý nemuselo skončit dobře.