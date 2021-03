Harry a Meghan jako ostuda rodiny. Do dvojice se pustil i kníže

Zatímco za velkou louží jsou Harry s Meghan hrdinové, kteří se vzepřeli utlačovatelům z královské rodiny, starý kontinent si klepe na čelo. Tvrdou kritiku za kontroverzní rozhovor, v němž si stěžovali na údajně příšerné podmínky na britském dvoře, je odsoudil i monacký kníže Albert II.

"Domnívám se, že takovéto vyjádření nespokojenosti a tento druh rozhovorů by měly probíhat pouze v nejbližším rodiném kruhu. Je naprosto zbytečné se takhle vyjadřovat veřejně," řekl portálu BBC.

Podle něj je ostuda prát špinavé prádlo v televizi. "Trochu mě to tedy naštvalo. Do jisté míry rozumím tomu, proč to udělali a co tím sledovali, ale jsem přesvědčen, že zvolili absolutně nevhodný způsob, jakým vést podobnou diskusi," doplnil kníže rozladěně.

V rozhovoru obvinila Meghan královskou rodinu z rasismu. Jeden z členů se měl během jejího těhotenství ptát Harryho, jakou barvu pleti bude mít jejich syn Archie. Matka bývalé herečky je Afroameričanka. Dotaz prý nezazněl od královny Alžběty II. ani jejího manžela prince Philipa. Vladařka slíbila, že údajný rasismus nechá prošetřit.

Markelová také tvrdila, že přemýšlela o sebevraždě. Když požádala o pomoc, nikdo z rodiny se k ní údajně neměl. Na přetřes přišly i napjaté vztahy mezi ní a vévodkyní Kate, která ji prý těsně před svatbou rozbrečela. Podle zdrojů z paláce se kvůli tomu nechce manželka prince Williama s Meghan už nikdy vidět.

Monacký kníže doufá, že se Harry přestane chovat nezodpovědně. "Přeju mu jenom to nejlepší, ale svět tam venku je velmi složitý. Doufám, že v sobě najde rozvážnost a moudrost, aby se příště rozhodoval správně," uzavřel.

