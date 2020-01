Harry a Meghan jsou pryč! V Muzeu Madame Tussauds byli nemilosrdní

Arogantní chování, neúcta k tradici, zbytečný okázalý luxus, který stojí britské daňové poplatníky nemalé peníze. To jsou nejčastější argumenty, kvůli kterým vévoda a vévodkyně ze Sussexu schytávají kritiku. Pro lidí, kterým byli trnem v oku, tak může být jejich rozhodnutí stáhnout se z veřejného života příjemnou změnou.

"Musíme respektovat jejich přání," napsalo například na svém twitteru ve čtvrtek večer oblíbené londýnské Muzeum Madame Tussauds. Jak dokazuje přiložená fotografie, voskové figuríny Harryho a Meghan již nejsou součástí rodiny královských členů.

Weve got to respect their wishes #Megxit pic.twitter.com/mb936VcqRd