Harry a Meghan jsou v šoku. Jejich jméno je v ohrožení, přijdou o peníze?

Od té doby, co se princ Harry a vévodkyně Meghan rozhodli odstoupit od královských povinností, čelí neustálým problémům. Fotografové je pronásledují, Kanaďané proti nim podepisují petici a někteří fanoušci jsou na ně naštvaní. Teď je nejspíš čeká soudní bitva o jejich ochrannou známku. Proti ní totiž podal stížnost australský lékař zatím z neznámých důvodů.

Harry a Meghan se rozhodli používat jejich označení "Sussex Royal" jako ochrannou známku. Díky tomu by mohli vydělávat peníze na různých dárkových předmětech, nebo jméno používat jako název pro svůj nadaci.

To se však nelíbilo australskému lékaři Benjaminovi Worcesterovi, který proti tomu podal námitku. Harrymu a Meghan se tak prodlužuje doba, než by ochrannou známku mohli využívat. Nejspíš budou muset sehnat právníky, kteří by je z této situace dostali.

Námitka může být podána ve Velké Británii během dvou měsíců poté, co byla zveřejněna přihláška k ochranné známce. Původně toto období mělo pro pár skončit 20. února, kvůli námitce se lhůta posunula až do 20. března, uvedl deník The Sun.

Podle britského advokáta Lee Curtise může být podána námitka zdarma a online. "Právě teď námitka zpožďuje postup přihlášky známky "Susex Royal" alespoň o jeden měsíc," vysvětlil advokát. Proces se ale může zkomplikovat a trvat by mohl i rok.

Harry s Meghan a synem Archiem jsou už v Kanadě, kde se rozhodli žít. Střídavě však budou pobývat i ve Velké Británii. A samozřejmě se budou dál stýkat s královskou rodinou. Přijdou však o všechna privilegia, která doteď měla. Nařízení začne platit na jaře. Více v následující reportáži: