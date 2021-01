Harry a Meghan končí na sociálních sítích. Řekli, co je tak rozčílilo

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se údajně obrátili zády k facebooku a twitteru poté, co je naprosto znechutila "nenávist," s níž se v online prostředí setkali, píše britský Mirror.

Portál připomněl, že Meghan už v minulosti mluvila o zděšení z "téměř nepřežitelného" týrání a útoků, kterým čelila, když byla na mateřské dovolené se synkem Archiem.

Pár z královské rodiny prý také neplánuje využívat sociální média pro svůj charitativní projekt Archewell Foundation.

Zpráva o odchodu slavného páru ze sociálních sítí přichází jen krátce poté, co Twitter natrvalo zablokoval účet končícího amerického prezidenta Donalda Trumpa, "protože by mohl podněcovat další násilí". A to v souvislosti se středečním útokem jeho věrných na Kapitol ve Washingtonu D. C.