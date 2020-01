Harry a Meghan mají prý nové hnízdo lásky. Vyjde je na 621 milionů korun

Poté, co se princ Harry s vévodkyní Meghan rozhodli stáhnout z veřejného života, začali už nejspíš hledat nový dům. Jejich sídlem by se měla stát vila v kanadském městě West Vancouver s výhledem na oceán. Celkem by za ni manželé mohli dát v přepočtu 621 milionů korun.