Harry a Meghan se ostře pustili do rodiny. Na tohle prý nemá právo

Harry a Meghan v prohlášení zveřejněném na jejich webových stránkách informovali o tom, že už nebudou používat svou značku Sussex Royal. Rozhodli se pro radikální řešení poté, co jim královna Alžběta II. zakázala používat slovo "Royal" (v překladu královský).

Dále také nebude jejich značka registrována jako ochranná známka, čímž přijdou o peníze, které mohli na svém jméně vydělat. Podle prohlášení královna nemá pravomoc používat slovo Royal v zámoří, takže by je ani nemohla zastavit, kdyby Sussex Royal dál používali při svém pobytu v Kanadě.

Podle deníku Dailymail se měli pustit i do jiných členů královské rodiny, a to například do princezny Beatrice nebo vévody a vévodkyně z Cambridge. Měli také dodat, že s nimi bylo zacházeno jinak než s ostatními členy rodiny.

A veřejnost je pobouřena. "Doufejme, že mají pocit, že dosáhli všeho, čeho chtěli," řekl zdroj královského paláce. Rozhořčená je prý i samotná královna. Podle spisovatelky Angely Levinové byl jejich výrok zlomyslný. A přidali se k ní i další odborníci. "Zdá se, že je to bezdůvodný a nemilosrdný útok na královnu," citoval deník Ingrid Sewardovou.

