Harry a Meghan se stěhují! Usadí se nedaleko Hollywoodu v Los Angeles

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se rozhodli přestěhovat do Spojených států. Pár opustil Kanadu a vyrazil vstříc svému novému domovu v Kalifornii. Rodina se usadí nedaleko Hollywoodu, Meghan to tak nebude mít daleko k filmu.

Harry, Meghan a jejich desetiměsíční syn Archie opustili Kanadu a přestěhovali se do Spojených států. Ve svém novém domově ale budou muset být v domácí izolaci. Vláda totiž tamním obyvatelům doporučuje zůstat ve svých domovech.

Rodina odjela ze svého pronajatého domu ve Vancouveru minulý týden. Právě Kanada byla útočištěm páru poté, co se rozhodli na začátku tohoto roku opustit královskou rodinu. O jejich novém životním kroku informoval deník The Sun.

Rodina se soukromým letadlem přesunula do Spojených států. Chtěli se tak vyhnout riziku, že by USA nebo Kanada zavřely své hranice. "Harry a Meghan měli dobrý důvod, aby Kanadu opustili. Hranice se uzavírají a přestávají létat letadla," uvedl zdroj pro The Sun. Oba tento krok plánovali, ne všechno by v Kanadě z různých důvodů fungovalo, dodal zdroj.

Navíc oba chtěli být usazeni v Los Angeles. Meghan se rozhodla vrátit k filmu, Hollywood tak nebude mít daleko. V nedávné době totiž podepsala spolupráci se společností Disney. Půjde tak o její první práci po opuštění královských kruhů.