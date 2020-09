Harry a Meghan za údajnou reality show pro Netflix schytali kritiku

Princ Harry a jeho žena Meghan měli co vysvětlovat poté, co se v médiích objevila zpráva, že součástí jejich dohody se streamovacím gigantem Netflix je reality show zaměřená na jejich životy. Sussexové se přitom nechali slyšet, že z Británie prchají zejména kvůli všudypřítomné pozornosti médií.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu podepsali s Netflixem dohodu za 112 milionů liber, tedy zhruba 3,3 miliardy korun. V neděli se podle portálu Mirror objevila zpráva, že součástí smluvního balíčku je také otevření životů Harryho a Meghan kamerám.

Sussexové krátce na to vydali prohlášení, ve kterém plánovanou účast na reality show popřeli. V zahraničních médiích se ale již dříve objevila zpráva s odkazem na mluvčího vévody a vévodkyně ze Sussexu, že v rámci dohody s Netflixem chtěl pár fanouškům umožnit nahlédnout do svých životů.

"Možná měli tyto vznešené nápady na produkci eposů, které poukazují na otázky životního prostředí a sociální rozdíly, ale Netflix zjevně chce jejich libru masa," cituje královský zdroj portál Mirror.

Koncept měl být prý vkusný a rozhodně se nemělo jednat o komerční reality show. Kamery měly Sussexy v Kalifornii sledovat po dobu tří měsíců, a to při jejich charitativní činnosti i každodenních aktivitách.

Nápad však schytal kritiku. Proti se postavil i Piers Morgan, moderátor pořadu Good Morning Britain, který Meghan připodobnil ke Kim Kardashian. Morgan nešetřil ostrými slovy zejména k Meghan, kterou nazval "slečna Soukromí" (Miss Privacy).

Vyčítal jí zejména to, že se pár přestěhoval do USA proto, aby unikl před britskými médii. Krátce na to ale zamířil do Hollywoodu, kde podepsal smlouvu s Netflixem, a najednou mu nevadí vystavit svůj život kamerám.