Harry poprvé promluvil o odchodu. "Nebyla žádná jiná možnost!"

O aktuální situaci, která panuje v britské královské rodině, Harry promluvil v úvodu svého proslovu na charitativní akci v neděli večer. "Umím si představit, co jste nejspíš slyšeli nebo četli v posledních několika týdnech. Takže chci, abyste ode mě slyšeli pravdu - v té míře, do jaké vám ji mohu prozradit," prohlásil.

"Rozhodnutí se stáhnout, které jsem učinil pro svou ženu, nebylo lehké. Přišlo po mnoha měsících diskuzí. Opravdu tu nebyla žádná jiná možnost. Jsem velmi smutný, že k tomu došlo," vyjádřil své pocity.

Celý proslov můžete najít na instagramovém profilu Harryho a Meghan.

"Chci objasnit, že neodcházíme a rozhodně vás neopouštíme. Doufali jsme, že budeme nadále sloužit královně, Společenství národů a mým vojenským spolkům, avšak bez veřejného financování. To bohužel nebylo možné," řekl.

Královna totiž rozhodla, že mladý pár přijde o možnost užívat královské tituly, čerpat peníze z veřejných prostředků a plnit povinnosti spojené s královskou rodinou. V sobotu to v oficiálním prohlášení uvedl Buckinghamský palác. Na více informací se podívejte v reportáži TV Nova:

"Akceptoval jsem to s vědomím, že to nemění nic na tom, kdo jsem a jak jsem oddaný. Přesto doufám, že vám to pomůže pochopit, co se stalo. Že si zachovám odstup od všeho, co jsem kdy znal, abych mohl udělat krok vpřed k pokojnějšímu životu," prohlásil Harry.

"Ke své babičce budu mít vždy maximální respekt. Jsem jí a zbytku rodiny neuvěřitelně vděčný za podporu, kterou jsme od nich s Meghan v posledních měsících dostali," dodal.