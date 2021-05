Princ Harry přirovnal Meghan k lady Dianě. Vévodkyni šlo prý o život

Podruhé během několika měsíců na obrazovce a podruhé o tom mluvil celý svět. Princ Harry se dal znovu dohromady s Oprah Winfreyovou, vyzdvihovanou i zatracovanou hvězdou amerického televizního nebe.

Nový seriál si dal vznešený cíl. Na příkladech celebrit chtěli jeho autoři ukazovat, jak vnitřní traumata dusí každého z nás. Tedy hlavně to, když se o nich nemluví. Pořad dostal název "Mé já, které nemůžete vidět" a do budoucna slibuje třeba odhalení problémů Lady GaGa.

Jako první se ale otevřel princ Harry. "Vnímám to jako odpovědnost. Není pro mě těžké se otevřít. Cítím se dobře, když vím, jaké to má dopady a jak pozitivní reakce to má pro tolik lidí, kteří také trpí," začal Harry. Očekávání byla veliká, i když už si Harryho nejbližší zvykli na to, že jeho činy a slova přinášejí hlavně problémy.

V únoru princ Harry obvinil nejmenované členy královské rodiny z rasismu. Byl to jeden z hlavních důvodů, proč musel vztah s Meghan zachránit odchodem do Spojených států. V novém pořadu mluvil o nejtemnějším období svého života, které nastalo po tragické smrti jeho matky. O tom, jak ve dvanácti ničemu nerozuměl a nejspíš nedostal péči, jakou měl.

Pro prince to muselo být velmi těžké období. Seriál měl premiéru ve stejný týden, kdy britská veřejnoprávní televize BBC přiznala, že jedno z nejslavnějších interview s Dianou natočila díky důmyslné lsti.

I z toho je jasné, že Diana ve své nevinnosti čelila neuvěřitelným tlakům. To, že neměla podporu nejbližších, je už známá skutečnost. A Harry se rozhodl, že něco podobného se nesmí v případě jeho ženy opakovat. "Mou matku uštvali k smrti, zatímco byla ve vztahu s někým, kdo nebyl bílý," tvrdí vévoda. A to, že je Meghan míšenka, jen přispívalo k pocitu, že historie by se mohla opakovat.

Harry v pořadu odpověděl i na otázku, jak se cítil, když nedávno (už po obvinění rodiny z rasismu) dorazil na pohřeb svého dědy, prince Philipa. Meghan ho nedoprovázela, po skandálním únorovém obvinění členů královské rodiny z rasismu to ani nikdo nečekal. "Měl jsem z toho obavy a měl jsem strach. Mohl jsem se u toho opřít o své emoce i o to, z čeho jsem kdysi vyrostl," popisoval princ.

"Je tolik věcí, které jsou pro nás dobré, a jsou věci, které jsou pro nás špatné. A já mám opravdu pocit, že bychom se měli více zaměřit na věci, které sytí naši duši. S dietou, kterou dopřáváme tělu, je to stejné jako s dietou, kterou dáváme mozku. Je hodně důležité, čteme nebo přijímáme za vlastní," doplnil Harry.

