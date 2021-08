Záhada kolem křtu Lilibet. Harry a Meghan možná poruší důležitou tradici

Ačkoliv dcera prince Harryho a vévodkyně Meghan brzy oslaví tři měsíce, rodiče ji ještě nenechali pokřtít. To přitom patří k tradicím britské královské rodiny. Podle odborníků na panovnický rod se možná Harry a Meghan rozhodnou tradici částečně porušit. Místo ve Velké Británii by mohli Lilibet nechat pokřtít v Kalifornii, kde rodina žije.

Princ Harry a vévodkyně Meghan ještě nepokřtili dceru Lilibet. Nyní se navíc zdá, že tuto sváteční událost pro malou princeznu raději uspořádají v americké Kalifornii. Manželé se podle portálu Expres.co.uk chtějí vyhnout kontroverzím, které vznikly během křtu syna Archieho.

Prvního syna totiž pokřtili v kapli hradu Windsor bez přítomnosti veřejnosti, nezveřejnili navíc ani jména kmotra a kmotry. Oproti dětem prince Williama a vévodkyně Kate to byla velká změna. Rodina Harryho bratra totiž při křtinách dítě ukazovala veřejnosti.





"Soukromými křtinami se zhoršil vztah prince Harryho a vévodkyně Meghan s britským tiskem," myslí si britský komentátor Richard Fitzwilliams. Tomu se dost možná nyní chtějí manželé vyhnout tím, že se Británii s dítětem úplně vyhnou.

Jiného názoru jsou ale odborníci z portálu Mirror.co.uk. Podle nich chce princ Harry mít na křtinách královnu. A to by znamenalo, že pokřtí dceru ve Velké Británii. Královna Alžběta se předloni nezúčastnila křtin malého Archieho, Harry by svou babičku tedy měl rád aspoň na křtinách mladšího potomka.

Podívejte se na první odhalení fotky Lilibet ve videu: