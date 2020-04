Harry s Meghan inkognito nosili jídlo lidem v nouzi. Ti je ani nepoznali

Kvůli stále se šířícímu koronaviru se lidé často dostávají do nepříjemné finanční situace, někteří nemají dokonce ani co jíst nebo si jídlo nemohou sami obstarat. Proto se zvedla obrovská vlna solidarity a soudržnosti. Pomáhají například také princ Harry s manželkou Meghan, kteří jídlo roznášeli lidem v nouzi.

"Pár se dobrovolně zapojil do projektu Angel Food neziskové organizace v Los Angeles, která připravuje a dodává jídlo chronicky nemocným lidem,“ informovala CNN.

Charitativní organizace pomáhá zejména těm, kteří jsou velmi nemocní a nemohou tak opustit své domovy, aby si nakoupili. Během pandemie koronaviru se však zvýšila poptávka a lidé volají stále častěji, podle generálního ředitele projektu Richarda Ayouba až 70krát za den.

Harry s Meghan se dobrovolně přihlásili a rozváželi jídlo již o Velikonoční neděli. Zároveň chtěli, aby organizátoři jejich pomoc zachovali v tajnosti.

"Byli normálně oblečení, hned vám nedojde, kdo by to mohl být. Nečekáte, že byste zrovna je uviděli před dveřmi,“ uvedl jeden z klientů, který si uvědomil, kdo mu jídlo předal až poté, co pár odešel.

Podle CNN je projekt Angel Food jednou z prvních charitativních organizací, kterou Harry s Meghan podpořili od doby, kdy se oficiálně vzdali královských povinností.