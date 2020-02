Harry s Meghan zavítají do Los Angeles. Pozvala je herecká superstar

Nejen Meghan má slavné přátele. Kamarádka prince Harryho, australská herečka Margot Robbie, pozvala vévodu a vévodkyni ze Sussexu na večeři do svého domu v Los Angeles. S princem Harrym se přátelí už léta a je to podle ní úžasný chlap.

Blonďatá kráska je známá jako Harley Quinn z komiksových filmů společnosti DC, nebo jako krasobruslařka Tonya Hardingová z životopisného snímku Já, Tonya.

Margot je také velkou zastánkyní přesunu Harryho a Meghan mimo královské zázemí. Jejich odhodlání postavit se na vlastní nohy obdivuje.

"Znám prince Harryho už nějakou dobu a je to opravdu skvělý chlap. Vím, stejně jako kdokoli, jak velké je rozhodnutí přesunout se přes půl světa," pěla Robbie chválu na odvahu vévody a vévodkyně ze Sussexu. Sama herečka opustila rodnou Austrálii, aby několik let žila v Londýně a následně zakotvila v Americe.

Margot si tak dobře uvědomuje, jak náročné celé osamostatnění se pro dvojici je a hodlá je podpořit. Pro magazín Harper's Bazaar uvedla, že pokud by se Sussexové rozhodli strávit v Los Angeles trochu času, ráda by je pozvala na večeři.

"Není to něco, co lze brát na lehkou váhu. Pokud se chystají strávit v L. A. více času, rádi bychom s nimi povečeřeli," svěřila se Robbie a přiznala také, že má v živé paměti vlastní přivykání si cizí zemi. Poté, co si zvykla na Anglii, pro ni byl jiný rytmus života ve Spojených státech náročný.

"Stále mi chybí Londýn, ale měla jsem své důvody pro přestěhování se, stejně jako oni mají důvody pro své rozhodnutí," řekla australská kráska. Pozvánka na večeři v L. A. přišla krátce poté, co Madonna nabídla Harrymu s Meghan k pronájmu svůj newyorský byt.