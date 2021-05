Harry začíná litovat svých činů a s životem v Americe není spokojený

Princ Harry v polovině dubna po dlouhé době zavítal do Velké Británie. Nikdo ho ale nepřipravil na to, jaké přivítání ho čeká. Během krátkého pobytu v Anglii, kam Harry přiletěl kvůli pohřbu svého dědečka prince Philipa, se mu dostalo poněkud chladných reakcí od jeho rodinných příslušníků.

Podle The Mirror se s Harrym mnozí nebavili, otáčeli k němu zády, dokonce se na něj nemohli ani podívat. "Vypadal naprosto vyděšeně. Byl naprosto šokován tím, jak ho ostatní přijali," vyjádřil se bývalý královský redaktor magazínu The Sun Charlie Rae. Harry si tak začal uvědomovat následky svých činů a začíná ho mrzet, že se k němu královská rodina nebude chovat jako dříve.

Podle těch, kteří vztahy v královské rodině pozorují, není Harry vůbec spokojený s životem v Americe. Začíná mu také vadit to, že ho rodina už nikdy nepřijme mezi sebe.

Meghan a Harry se v minulém roce rozhodli vzdát se svých královských povinností. Aby vše světu vysvětlili, na začátku března vystoupili v pořadu americké moderátorky Oprah Winfreyové. Královská rodina podle páru zastávala až rasistické názory, které se týkaly barvy pleti jejich prvorozeného syna Archieho.

"Nechtěli, aby se Archie stal princem. Bylo by to odlišné od protokolu a také nám řekli, že by Archie neměl ochranku. Všechny zajímalo, jakou barvu pleti bude Archie mít. Báli se, aby nebyla moc tmavá," uvedla na začátku března v rozhovoru Meghan, kterou královský život dovedl údajně až k myšlenkám na sebevraždu.

